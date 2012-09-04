Цілий рік директор фірми забирав зарплату підлеглих собі

Козятинською міжрайонною прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу відносно директора товариства з обмеженою відповідальністю «Техпромсервіс-Ойл» за фактом безпідставної невиплати заробітної плати.

Про це повідомляє прес-служба поркуратури у Вінницькій області.

Установлено, що керівник товариства, маючи реальну можливість, умисно не виплачував зарплату працівникам протягом вересня-грудня 2011 року та січня-серпня 2012 року, заборгувавши при цьому 377,5 тисяч гривень. Отримані доходи від господарської діяльності, за вказівкою керівника товариства, безпідставно спрямовувались на непередбачені законом цілі.

Прокуратура порушила кримінальну справу проти керівника за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України (Безпідставна невиплата заробітної плати).