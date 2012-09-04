Вінничан та гостей міста навчать не блукати

Відділ молоді та туризму Вінницької міськради спільно з муніципальною компанією «Турцентр Подільський» створили туристичну карту для гостей міста. Вона виконана в автентичному художньому стилі. Над зображеннями об’єктів на карті працювала група молодих вінницьких дизайнерів – Сергія Олійника та Вікторії Захарчук.

При створенні концепції туристичного путівника були використані досвід Венеції, Кракова, Любліна, Вроцлава, Сен-Тропе та Львову.

Перший випуск карти виданий на 4-х мовах: українській, російській, польській та англійській, повідомля сайт Вінниця.Інфо.

- До карти, у подальшому, планується додати місця розташування міських пляжів, - сказав під час презентації начальник відділу молоді та туризму Руслан Анфілов. - У стадії розробки – створення у Вінницькій вежі оглядового майданчика.

Карта-схема буде безкоштовно розповсюджуватись в «Турцентрі Подільський», що розташований у вежі в сквері Козицького, в закладах, що є партнерами проекту, а також під час заходів з нагоди Дня міста.