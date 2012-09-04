Наш боксер привіз «бронзу» з Грозного

У місті Грозному відбувся міжнародний турнір з боксу серед чоловіків памя’ті першого президента Чечні Ахмада Кадирова. На ринг виходили 148 спортсменів з 16 країн.

Україну представляло 7 боксерів, серед них був один вінничанин – Іван Нестеренко. У ваговій категорії 75 кг наш спортсмен виграв два поєдинки і один програв. У підсумку – вагома бронзова нагорода.

Іван Нестеренко тренується у вінницькому спортклубі «Нокаут». До поєдинків його готує заслужений тренер України Леонід Лоївський.