Наш боксер привіз «бронзу» з Грозного
16:50, 04 вересня 2012Вінниця
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Меморіал першого президента Чечні
У місті Грозному відбувся міжнародний турнір з боксу серед чоловіків памя’ті першого президента Чечні Ахмада Кадирова. На ринг виходили 148 спортсменів з 16 країн.
Україну представляло 7 боксерів, серед них був один вінничанин – Іван Нестеренко. У ваговій категорії 75 кг наш спортсмен виграв два поєдинки і один програв. У підсумку – вагома бронзова нагорода.
Іван Нестеренко тренується у вінницькому спортклубі «Нокаут». До поєдинків його готує заслужений тренер України Леонід Лоївський.
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