Водійка "Пежо" не встигла загальмувати

3 серпня під колесами легковиків опинилися троє пішоходів. Лише один з потерпілих перетинав проїжджу частину дороги у встановленому місці. Усі вони отримали закриті черепно-мозкові травми та госпіталізовані до лікарні.

Дві дорожньо-транспортні сталися у центрі міста Вінниці, а третя – у м. Гнівань, йдеться на сайті СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Вчора близько 19 год по вул. Театральна 29-річний водій автомобіля «ВАЗ 2115» скоїв наїзд на 63-річну пенсіонерку, яка перетинала проїжджу частину дороги по пішохідному переходу. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження у вигляді перелому гомілки та черепно-мозкову травму.

Близько 23 год по вулиці Хмельницьке шосе під колеса «Опеля» потрапив 45-річний вінничанин. Потерпілий, який знаходився під дією алкоголю, перетинав проїжджу частину дороги у невстановленому місці. 29-річному водієві іномарки не вдалося уникнути наїзду на чоловіка.

У аварії, що сталася у місті Гнівань, під колеса автомобіля «Пежо» потрапила 47-річна місцева жінка. Жінка переходила дорогу неподалік від пішохідного переходу. 34-річна водійка іномарки не встигла загальмувати, коли на проїжджій частині дороги з’явився пішохід. З закритою черепно-мозковою травмою потерпіла була госпіталізована до лікарні.

За усіма фактами автопригод проводиться перевірка.