Схему перетину перехрестя Пирогова - Блока – Литвиненка змінено
09:15, 05 вересня 2012Вінниця
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Для безпеки руху
З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху на перехресті вулиць Пирогова - Блока - Литвиненка, 4-5 вересня 2012 року, будуть внесені зміни в організацію дорожнього руху на зазначеному та на суміжних перехрестях, зокрема:
1) перехрестя вулиць Пирогова - Малиновського - влаштовано зону для розвороту по вул. Пирогова зі сторони вул. Литвиненка;
2) перехрестя вулиць Пирогова - Келецька - влаштовано зону для розвороту по вул. Пирогова зі сторони вул. Блока одночасно з відповідними змінами в режимі роботи світлофорного об'єкта;
3) виїзди з вулиць Блока та Литвиненка на вулицю Пирогова дозволяються тільки праворуч.
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