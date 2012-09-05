Схему перетину перехрестя Пирогова - Блока – Литвиненка змінено

З метою підвищення рівня безпеки дорожнього руху на перехресті вулиць Пирогова - Блока - Литвиненка, 4-5 вересня 2012 року, будуть внесені зміни в організацію дорожнього руху на зазначеному та на суміжних перехрестях, зокрема:

1) перехрестя вулиць Пирогова - Малиновського - влаштовано зону для розвороту по вул. Пирогова зі сторони вул. Литвиненка;

2) перехрестя вулиць Пирогова - Келецька - влаштовано зону для розвороту по вул. Пирогова зі сторони вул. Блока одночасно з відповідними змінами в режимі роботи світлофорного об'єкта;

3) виїзди з вулиць Блока та Литвиненка на вулицю Пирогова дозволяються тільки праворуч.