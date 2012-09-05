Олександр Рекута - головний архітектор Вінниці

4 вересня колективу департаменту архітектури, містобудування та кадастру Вінницької міської ради офіційно представили нового головного архітектора міста. Ним став Олександр Рекута, - повідомляє Вінниця ОК.

Цю посаду, якабільше року залишалась вакантною, він зайняв уже вдруге.

Після торішньої реорганізації виконавчих органів міської ради посада головного архітектора суміщатиметься із посадою заступника директора профільного департаменту міськради.

До повноважень головного архітектора міста належить розробка містобудівної документації, вихідної документації на проектування, моніторинг генерального плану, проведення містобудівних рад при головному архітекторі тощо.

За словами голови Вінницького осередку Союзу архітекторів України Олександра Коротких, досвід Олександра Рекути може знадобитися Вінниці у формуванні цілісного – «середовищного» підходу до розвитку міста.

До цього Олександр Рекута був директором Вінницької філії НДІ «Проектреконструкція» та радником міського голови з питань архітектури.

Він є автором проектів реконструкції Майдану Незалежності, площі Театральної, скверів Козицького та Пирогова тощо.

Олександр Рекута був був головним архітектором Вінниці у 1995-2002 роках.