Вінницького губернатора понизили в рейтингу

Видання «Коментарі» кожен рік складає рейтинг губернаторів. Так в 2011 році голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига в даному рейтингу займав 4 місце, а за підсумками першого кварталу 2012 року його позиція опустилася на 7 пунктів, - пише Вінниця.Інфо.

Так в рейтингу губернаторів за перше півріччя 2012, Микола Джига опинився на 11 місці, а його «торішнє» четверте місце зайняв губернатор Чернівецької області Михайло Папієв.

Розрахунки проводилися виходячи з даних Державної служби статистики та її територіальних органів.

За кожним критерієм всі 27 регіонів отримували бали за своїми результатами: +13 - за найкращий результат, +12 - за наступний і т.д. до -13 за найгірший результат. Якщо кілька регіонів мали з якогось критерію однаковий результат, їм приписували середній бал відповідних місць, наприклад: якщо два регіони ділили перші два місця за певним критерієм, вони отримували +12,5 бали. Місце в загальному рейтингу визначалося по сумі балів за всіма 20 критеріям.