Королевська купила Шевченку два костюми

13 вересня до Вінниці завітал Наталя Королевська та другий номер політичної партії "Україна - вперед!" Андрій Шевченко, Головним у своїй передвиборній програмі, Наталя Королевська вибрала охорону здоровя та виробництво продуктів вітчизняного виробника. В рамках візиту її молода команда завітали до швейної фабрики "Володарка", відкрили юнацький чемпіонат з футболу та презентували книгу Наталі. Королевської

Вдосконаленням системи охорони здоров‘я в рамках діяльності політичної партії займається Ілля Ємець, який презентував уже розроблений проект у Вінницькій обласній дитячій лікарні.

- Я завершив кар‘єру футболіста в Украине на високій ноті, і зараз йду у політику, щоб развивати спорт для тих дітей, які цього реально хочуть, - сказав Андрій Шевченко.

І хоча політики "нової формації" говорили про вітчизняного виробника,розвиток легкої промисловості в україні і стоврення 300 тисяч роболчихмісць у цій галузі, самі були вдягнені в одяг молодих американських дизайнерів. Але Королевська зізналась, що Шевченко купив собі два костюма у Вінниці на "Володарці".

Легендарний український футболіст зустрівся із колективом підприємства "Володарка".

- Якщо чесно, то дещо непевно почуваюся, адже вперше виступаю перед такою кількістю жінок, - сказав Андрій Шевченко. - Нині вирішив піти у політику, балотуватися у Верховну Раду України від партії "Україна - Вперед!". Це нова політична сила, з новими лідерами. Я вірю в нашу команду, вона дуже сильна. В кожному напрямку ми маємо справжніх професіоналів. Себе я бачу у політиці насамперед у напрямку роботи з молоддю та у підтримці спорту і фізкультури, готовий пропагувати їх серед молоді.

Також Андрій Шевченко побував того дня у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. А пізніше на стадіоні школи №35 відкрив міський чемпіонат по футболу, який організувала Федерація футболу у Вінницькій області.