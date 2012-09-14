Дзвінка Матіяш розкаже як краще розуміти одні одних

Книгарня «Є» та видавництво «Темпора» запрошує на презентацію книги Дзвінки Матіяш «Історії про троянди, дощ і сіль», яка відбудеться 21 вересня о 17:00.

Книга прози Дзвінки Матіяш – це своєрідний триптих, кожна частина якого складається з 15 коротких оповідей, які авторка назвала історіями про троянди, про дощ і про сіль. Але жодного стосунку до флористики, метеорології чи мінералогії вони не мають. В цих оповіданнях ідеться про людські взаємини, про любов і мудрість, про те, що єднає людей та допомагає нам краще зрозуміти одні одних.

Дзвінка Матіяш відома як авторка двох романів – «Реквієм для листопаду» і «Роман про батьківщину». Перекладачка збірок поезій Яна Твардовського «Гербарій» та «Ще одна молитва», «Листи з-під ковдри» Андрєя Хадановіча, книг репортажів «Убивця з міста абрикосів» Вітольда Шабловського та «Імперія» Ришарда Капусцінського. Упорядниця та одна з авторок книги казок та віршів «Зросла собі квітка», а також автор дитячої книжки «Казки П’ятинки».