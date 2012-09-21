Руслан Демчак вже не конкурент Григорію Калетніку

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію кандидатом в депутати Руслана Демчака по одномандатному мажоритарному округу №18 (Вінницька область).

Відповідне рішення було прийняте на засіданні Центрвиборчкому, передають "Українські новини".

Комісія скасувала реєстрацію Демчака на підставі його заяви про відмову балотуватися. Він балотувався в порядку самовисування.

Як відомо, Податкова міліція Києва 31 серпня затримала у Вінницькій області Демчака за підозрою у легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

На адресу Центрвиборчкому надійшла заява про відмову балотуватися від імені довіреної особи Демчака, так як сам на цей час кандидат у депутати перебуває в Київському слідчому ізоляторі.

У зв'язку з цим Центрвиборчком у встановленому порядку звернувся через адміністрацію СІЗО для підтвердження його заяви про відмову балотуватися.

Однак, за словами представника партії "Удар" Валерія Карпунцова, у відповідь на це в ЦВК надійшов лист від адміністрації СІЗО, в якому зазначається, що Демчак відмовився написати власноруч заяву про відмову балотування з мотивацією, що йому необхідно проконсультуватися зі слідчим.

Таким чином, підкреслив Карпунцов, такий лист дає підставу сумніватися в тому, що кандидат дійсно хоче відмовитися від балотування з власної волі, так як не надана його особиста заява.

"Центральна виборча комісія звернулася для підтвердження його бажання, але, на жаль, підтвердження цього в установленому законом порядку не було отримано. Тобто, він не надавав заяву через адміністрацію СІЗО для ЦВК", - сказав він.

Карпунцов припустив, що на Демчака міг чинитися тиск з боку правоохоронних органів для того, щоб він відмовився від балотування.

Також представник "Удару" висловив побоювання, що така процедура може бути застосована в подібних випадках до інших кандидатів від інших партій, зокрема, "Удару", на яких здійснюється тиск з боку правоохоронних органів.

Одним з конкурентів Демчака в окрузі вважають главу комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин, члена Партії регіонів Григорія Калетніка.