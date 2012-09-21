Вантажівка з мішками роздавила пішохода

20 вересня в Крижопільському районі Вінницької області сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув пішохід.

Про це повідомляє управління Державтоінспекції УМВС України у ВІнницькій області.

Вчора о 20 годині в с. Шуми на заокругленій ділянці дороги водій автомобіля «ДАФ» не впорався з керуванням, зїхав на узбіччя дороги, автомобіль перекинувся.

Внаслідок перекидання вантажівки з мішками мінерального добрива було смертельно травмовано 22-річного пішохода.

Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Водій вантажівки з переломами та травмами був доправлений до місцевої лікарні.