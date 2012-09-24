Президента Польщі не випускали з Вінниці

21 вересня о 18.00 до Вінниці прилетів Президент Польщі Броніслав Коморовський. На цей час обмежили рух транспорту на вулицях Київська, Соборна, Хмельницьке та Немирівське шосе. Трамваї, що слідували у бік залізничного вокзалу розвертали біля вінницького універмагу на електромережу. Деякі вінничани змушені були добиратися додому пішки, повідомляє Gazeta.ua.

Ще до того на центральній вулиці вивісили польські та українські прапори. Вулицю Архітектора Артинова біля Вінницької облдержадміністрації звільнили від автомобілів. ДАІшник підходив до кожного і буцав по колесу. Вмикалась сигналізація, прибігали власники. Їм рекомендували забрати машину в інше місце. Деякі машини довелося забирати евакуатором.

Коморовський зустрівся з керівництвом Вінниччини. На запланований підхід до преси глава польської держави не вийшов. Замість нього брифінг провів шеф канцелярії апарату Президента Польщі Яцик Михайловські."Ми приїхали наводити мости. У грудні цього року між Вінницькою областю і Мазовецьким воєводством Польщі буде підписано договір про співпрацю", - сказав він російською.

У цей час президент поклав квіти до пам'ятної дошки керівнику польського уряду Юрію Пілсудському. Потім вирушив до обласної філармонії, де відбулася зустріч із поляками, що мешкають у Вінницькій, Хмельницькій та Житомирській областях. Там відбулась концертна програма, де співали польською. Концерт надзвичайно сподобався польській делегації. Вони постійно аплодували та піднімали великого пальця вгору. Сам Коморовський оцінив дійство як підзарядку козацькою енергією. Після виступу художніх колективів Президента Польщі довго не відпускали. Всі хотіли з ним сфотографуватися.

Останнім об'єктом перебування польського президента на Вінниччині стало українсько-польське підприємство "Барлінек".

