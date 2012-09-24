У Вінниці побував “Золотий м’яч”

22 вересня на Центральному міському стадіоні пройшла презентація Вінницької обласної ДЮСШ з футболу імені О. Блохіна і І.Бєланова. Вінничани - у першу чергу юні футболісти та їхні батьки - змогли побачити головного тренера збірної України з футболу Олега Блохіна, лауреата “Золотого м’яча” (кращого футболіста Європи 1986 року), володаря Кубка Кубків Ігоря Бєланова, а також чотириразового чемпіона СРСР і володаря Кубка Кубків Андрія Баля.

З цієї нагоди відбувся невеличкий концерт, після чого з вітальними словами виступили зіркові футболісти, а також голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига і директор ДЮСШ імені О. Блохіна і І.Бєланова Ігор Коваль. Завершилась зустріч фотографуванням на згадку усіх бажаючих разом з Олегом Блохіним і Ігорем Бєлановим, який тримав у руках “Золотий м’яч”.

Ігор Бєланов завірив, що найкращі вихованці презентованої спортшколи з часом гратимуть і за національну збірну. Він нагадав, що футбольна школа Бєланова існує в Одесі, але рівень підготовки її вихованців поки що не влаштовує засновника. Тому Ігор Бєланов сподівається, що вінницька ДЮСШ має досягти чималих висот, адже її фінансово підтримує обласна влада.