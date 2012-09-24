Сезон вінницького театру відкриється "Анною Кареніною"

4 жовтня у Вінницькому академічному музично-драматичному театрі імені М.К. Садовського розпочинається 79-й передювілейний театральний сезон. Відкриється він прем'єрою вистави "Анна Кареніна" по мотивам одноіменної п'єси Льва Толстого, повідомляє gazeta.ua.

- Це велика і складна вистава, до якої ми приклали багато сил та часу. Театр ставить її вперше і готується до неї надзвичайно серйозно. Задіяні всі актори театру від досвідчених до зовсім молодих, - каже керівник літературно-драматургічної частини театру Світлана Фицайло. - Ще у виставі задіяний балет, у двох картинах - оркестр. Звучатиме класичний супровід. Намічається грандіозна прем'єра.

Вистава "Анна Кареніна" на 2 дії. Вартість квитків від 40 до 100 гривень.

- Головних ролей у виставі три — це любовний трикутник два чоловіки і жінка. Анну Кареніну зіграє Катерина Селезньова. Це здібна і відома актриса, яка вийде на сцену 12- й рік поспіль. Торік вона зіграла головну роль у виставі "Софія". Катерина дуже відповідально готується, бо ж їй потрібно увійти в ролі настільки, аби якнайправдивіше передати страждання і біль головної героїні, - каже Світлана Володимирівна. - ЇЇ чоловіка Кареніна зіграє заслужений артист України Валерій Прусс, а її коханого Вронського — молодий актор, який прийшов до нас лише минулого року, Михайло Крисов. Також ролі виконуватимуть діти, це діти акторів і знайомих. В цій виставі поєднається досвід із молодістю.

Лише для акторів першого плану виготовили близько 50 костюмів. Репетирувати п'єсу в театрі розпочали ще весною.

- Протягом 79-го театрального сезону ми також плануємо показати п'єсу сучасної драматургині Тетяни Іващенко "Замовляю любов". Потім на малій сцені мюзікл для дітей "Попелюшка". Один із сюрпризів це те, що ми готуємо новий погляд на стару класику, а саме це стосується п"єси Григорія Квітки-Основ'яненка "Сватання на Гончарівці". Але, як саме ми бачимо її в новій інтерпретації поки що секрет.