Прокуратура зупинила передачу 140 га землі

Прокуратура Калинівського району виявила ряд суттєвих порушень вимог чинного земельного законодавства.

- Рішенням сесії Іванівської сільської ради надано дозвіл на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 10 га в оренду без проведення земельних торгів, - говорить Євген Братанюк, прокурор прокуратури Калинівського району. - Прокуратурою району рішення опротестовано, на сьогодні протест задоволено.

Під час перевірок виявлено ряд суттєвих порушень в діяльності Лемешівської сільської ради щодо надання в оренду земельних ділянок водного фонду. Прокуратурою району, на усунення виявлених порушень, внесено подання та опротестовано 3 рішення сесії сільради, які задоволені, а відповідні рішення скасовані.

Вищевказані та інші порушення вимог Земельного кодексу України виявлені під час перевірок Гущинецької та Уладівської сільських рад Калинівського району.

Протягом поточного року на усунення виявлених порушень в сфері земельних відносин прокуратурою Калинівського району порушено 1 кримінальну справу, внесено 4 подання, за результатами розгляду яких до бюджету сплачено 28 тис. грн., опротестовано 9 рішень органів місцевого самоврядування, за результатами розгляду яких попереджено незаконне надання більщ ніж 140 га земель сільськогосподарського призначення.