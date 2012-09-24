Вінничанин виніс з супермаркету радіоприймачі і ножі

В місті Вінниці близько 17 год в одному із торгових центрів був затриманий чоловік, який намагався винести із торгового закладу радіоприймачі та ножі.

Працівники закладу помітили, що чоловік дуже довго ходив по магазину, роздивлявся товар, але нічого не купував, - каже Віктор Ловіцький з УДСО при УМВС України у Вінницькій області. - Своєю поведінкою він привернув увагу охоронців, які почали спостерігати за ним через камеру відеоспостереження. Після тривалої «прогулянки» магазином відвідувач врешті вибрав собі товар, а саме: три портативних радіоприймача та чотири ножа та заховав їх собі під одяг. Побачивши це, охоронці торгового закладу викликали працівників УДСО, які біля каси стали очікувати чоловіка. Коли він пройшов повз касира, так і не розрахувавшись за товар, його було затримано.

Затриманим виявився 31-річний непрацюючий вінничанин, який пояснив, що викрадений з магазину товар він хотів продати.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Вінницького райвідділу міліції. В діях зловмисника вбачаються ознаки злочину, передбаченого ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. За це чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.