Дівчинка впала з 5-метрового мосту
11:11, 24 вересня 2012Вінниця
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Травма живота та струс мозку
22 вересня до реанімаційного відділення Іллінецької районної лікарні було доставлено 7-річну дівчинку із села Кальник Іллінецького району.
Як повідомили у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області, дитина впала з містка 5-метрової висоти.
Медики діагностували в дівчинки травму живота та струс головного мозку. Нині її стан лікарі називають задовільним.
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