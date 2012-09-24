Дівчинка впала з 5-метрового мосту

22 вересня до реанімаційного відділення Іллінецької районної лікарні було доставлено 7-річну дівчинку із села Кальник Іллінецького району.

Як повідомили у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій області, дитина впала з містка 5-метрової висоти.

Медики діагностували в дівчинки травму живота та струс головного мозку. Нині її стан лікарі називають задовільним.