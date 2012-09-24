Дівчинка впала з 5-метрового мосту

11:11, 24 вересня 2012
Вінниця
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Травма живота та струс мозку

22 вересня до реанімаційного відділення Іллінецької районної лікарні було доставлено 7-річну дівчинку із села Кальник Іллінецького району.

Як повідомили у прес-службі ТУ МНС у Вінницькій  області, дитина впала з містка 5-метрової висоти.

Медики діагностували в дівчинки травму живота та струс головного мозку. Нині її стан лікарі називають задовільним.

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