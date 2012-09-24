Вінниця стане першим містом у гастролях Ані Лорак

Вінниця стане першим містом, де Ані Лорак представить свою нову програму "Обійми мене", повдомляє Зотов-Ньюз. Виступ у концертній залі "Райдуга" відбудеться у суботу, 29 вересня, о 19.00, у рамках туру Ані Лорак містами України.

Зі смаком підібрана програма включає не тільки популярні композиції - "Сонце", "Захоплення", "Shady Lady", "Я вернусь", "Пісні Оксани" з мюзиклу "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", "Верни мою любовь", "Запитай", але і нові "Обійми мене", "Обійми мене міцніше", "Не діли любов", "Я буду сонцем". Також на концертах Ані Лорак виконає кілька зовсім нових композицій із майбутнього альбому.

Вінничан чекають оригінальні танцювальні постановки, яскраві костюми, живий звук, нові пісні та улюблені хіти.