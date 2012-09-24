Гурт ТіК подає до суду на Apple

Компанія Apple, яка нещодавно поповнила свій модельний ряд IPhone5 та операційною системою IOS6 допустилась неприпустимої помилки. Довіривши розробку мапи у офіційній прошивці IPhone компанії TomTom, яка на своїй мапі вказала столицею України місто KYLV.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайту групи "ТіК".

- Ми вважаємо це образою для усіх українців та антипопуляризацією України на міжнародному рівні,- каже фронтмен гурту Віктор Бронюк. - Ми хочемо, щоб поважали нашу націю, нашу державу та нашу столицю. Я сам багато років користуюсь продукцією компанії Apple і вважаю цю ситуацію непорозумінням. Дуже хочеться, щоб у світі знали, що столицею України є місто Київ, а не місто Килв.

Лідер гурту ТІК Віктор Бронюк та увесь колектив офіційно звертаються до компанії TomTom, яка розробила мапу для операційної системи IOS6 для IPhone, негайно виправити цю помилку та принести вибачення українцям! Інакше ми змушені будемо подати на них до суду.