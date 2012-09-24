П‘яного хлопця передискував трактор

23 вересня в селі Станіславчик Жмеринського району внаслідок нещасного випадку під час польових робіт був госпіталізований мешканець сусіднього села (Мала Жмеринка).

Про це повідомляє прес-служба територіального управління МНС у Вінницькій області.

Згідно повідомлення, 23 вересня о 16:10, 24-річний чоловік, рухаючись по полю в с. Станіславчик Жмеринського району, в стані алкогольного сп’яніння потрапив під трактор, який проводив дискування поля.

Внаслідок нещасного випадку, чоловік отримав рвану рану лівого стегна середні треті, можливий перелом поперекового відділу хребта, забій грудної клітини з ліва.

Потерпілий був доставлений каретою швидкої допомоги в Жмеринську центральну районну лікарню та госпіталізований в хірургічне відділення.