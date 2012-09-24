По 20 вінницьких вулицях проклали каналізацію



Цьогоріч у приватному секторі Вінниці втричі збільшились об’єми робіт по каналізуванню. Мешканці навіть віддалених районів отримали можливість підключитись до загальноміської системи водовідведення. Загалом цього літа каналізовано сім вулиць приватного сектору, іще на 10-ти вулицях і провулках було виконано перший етап робіт.

- Вже проведені роботи по каналізуванню вулиць Москаленко, Якіра, Г. Мороза, 1-го, 2-го та 3-го провулку Стаханівського. Також виконано 1-й етап робіт в мікрорайоні «Старе місто» по вулицях Українська, Грабовської, Ломоносова, Демчука, Киянко, Квітуча та провулках Ю. Смірнова, Ушакова, Сусідський, Жукова, - говорить голова Асоціації органів самоорганізації населення (АОСН) міста Вінниці Наталія Панчук. - Крім того, упродовж останніх двох років за рахунок співфінансування вже заасфальтовані вулиці Затонського, Крутий узвіз, 2-й пров. Пирогово, А. Медвідь, схил по вул. Достоєвського, Кутузова, Белінського. Роботи по асфальтуванню вулиць О. Кобилянської, Мічуріна, 4-ого пров. Руданського, пров. Лермонтова ще тривають.

За iнформацiєю департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради, в квітні стартував пілотний проект по впровадженню нової системи вивезення ТПВ з територій приватної забудови. Так, з власниками приватних будинків по Немирівському шосе, І. Богуна, О. Кобилянської, Лебединського, Р. Скалецького, Шмідта, Некрасова укладено угоди на повне матеріальне зберігання індивідуальних пластикових контейнерів, що дало змогу систематизувати процес вивезення побутових відходів. Загалом цією схемою вже охоплено понад 4 сотні приватних будинків на магістральних вулицях міста. У такий спосіб естетичний вигляд міста не псують сміттєві пакети, які донедавна мешканці виставляли поблизу своїх домівок, які потім забирали спеціальні машини.

Ще один напрямок роботи квартальних комітетів міста – надання інформаційних послуг для вирішення проблемних питань жителів за місцем проживання.

- На початок вересня до керівників квартальних комітетів звернулось понад 18,5 тисяч громадян, їм видано майже 18 тисяч довідок. Окрім цього проведено близько сотні засідань комітетів та 346 повуличних зборів громадян, – інформує голова АОСН м. Вінниці Наталія Панчук. – Переважна більшість звернень стосувались земельних спорів, самовільного будівництва, ремонту дорожнього покриття, будівництва мереж каналізування, водопостачання, юридичних питань, санітарного стану територій.



