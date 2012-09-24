Двох братів засипало піском

У селі Савинці Тростянецького району в недіючому піщаному кар‘єрі стався зсув. На той момент там знаходилося двоє чоловіків – 52-річний житель села Куниче Крижопільського району та 44-річний мешканець Тростянця.

Як повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області, двоє братів поїхали до карє’ру завантажити на автомобіль пісок для будівництва. Оперативна група міліції, яка прибула на виклик, встановила, що у даному кар’єрі трапився зсув верхнього шару ґрунту. Через порушення правил безпеки людей завалило шаром ґрунту та піску.

Інформацію про нещасний випадок правоохоронцям повідомили місцеві жителі. Вони й витягали тіла загиблих з-під завалу.