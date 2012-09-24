Жителі Немирова вимагають відставки голови РДА

Жителі міста Немирів вимагають відставки голови райдержадміністрації 36-річного Петра Михайленка. Збирають підписи і хочуть звернутися до президента. Люди обурені, що у них забрали землю, яку виділив колишній мер Віктор Качур, повідомляє Gazeta.ua.

— Ці городи розташовані в районі горілчаного заводу "Немірофф". Згодом колишній директор заводу Олександр Глусь захотів ту земельну ділянку для потреб підприємства. Петро Михайленко сприяв йому, і ті землі нахабно забрали в людей, — каже Микола Костюк, депутат Немирівської райради. — Вони лишилися ні з чим, не мають де засадити клаптик картоплі.

Місцеві з транспарантами пікетують РДА п'ятий день. Щодня збираються від 100 до 500 людей. Привезли дві металеві бочки. Барабанять у них. Хочуть так привернути увагу голови району.

— Михайленко боїться вийти до нас. А мав би сказати, що поможе вирішити всі проблеми із землею. Через цей мітинг одну бочку з дому привіз. Просив хлопців, щоб не били по днищу, бо бережу її для зерна, — пояснює чоловік.

Петро Михайленко не розуміє, за що його хочуть відправити у відставку. Але якщо Віктор Янукович так вирішить, піде без вагань.

— Весь скандал почався з того, що я насварив мера за смітник. Його батько Віктор Качур рішив помститися за це. Він і закрутив акцію протесту, — говорить голова Немирівської РДА Петро Михайленко. — Коли він був мером, збільшив межі міста, зробив вулицю і роздав земельні ділянки. За цим рішенням люди виготовили проекти та стали получати акти на землю. Про це дізналася прокуратура й опротестувала в суді рішення міськради, бо та земля в природоохоронній зоні і там розташована газова труба високого тиску. Люди пішли до Качура: шановний, віддай гроші. А йому треба найти крайнього. Перевів стрілки на райдержадміністрацію. А то ж усе робилося до мене.

Віктор Качур роздав 209 ділянок на вул. Петровського.

— Почалися суди відносно них, бо на тих землях горілчаний завод незаконно використовує скважини, а тому не сплачує до бюджету за користування надрами, — пояснює колишній мер Віктор Качур. — Додатково на акції протесту приїхали жителі із села Обідне. Вони жаліються, що ніде випасати корів. Михайленко віддав свому кумові Данієлі їхнє пасовище на 62 гектари. Вони готові пасти корів біля адміністрації. Може, хтось з учителів вийшов би на акцію. Але їх залякують. Погрожують звільнити з роботи.

Люди готові судитися із заводом, щоб повернути городи. Акцію протесту організували безстроковою.