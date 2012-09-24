Хлопець повісився у парку Горького
13:27, 24 вересня 2012Вінниця
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Молодий хлопець скоїв суїцид біля спортивного майданчика у вінницькому центральному парку ім. Максима Горького.
Про це повідормляє сайт Вінбазар.
Трагедія трапилася у ніч з 23 на 24 вересня. 20-річний хлопець родом із Піщанського району. Ніяких передсмертних записок при хлопцеві не було. Тому з‘ясувати причину самогубства поки неможливо. Деталі трагедії з’ясовують правоохоронці.
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