Хлопець повісився у парку Горького

Молодий хлопець скоїв суїцид біля спортивного майданчика у вінницькому центральному парку ім. Максима Горького.

Про це повідормляє сайт Вінбазар.

Трагедія трапилася у ніч з 23 на 24 вересня. 20-річний хлопець родом із Піщанського району. Ніяких передсмертних записок при хлопцеві не було. Тому з‘ясувати причину самогубства поки неможливо. Деталі трагедії з’ясовують правоохоронці.