Невідомий легковик підрізав "Мерседес"

Увечері 22 вересня о 22.44 неподалік села Іскриня Літинського району сталася ДТП, в якій постраждала людина. Автівка з‘їхала з траси і зіткнулась з деревом. Правоохоронці встановили, що 34-річний водій автомобіля «Мерседес» рухався у напрямку Літина, коли його підрізав невідомий легковий автомобіль.

Про це повідомляє прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Водій «Мерседеса» був змушений маневрувати, аби не зіткнутися із іншими автівками. Однак із керуванням чоловік не впорався і, в результаті маневру, зійшов з траси та врізався в дерево. Група рятувальників, яка прибула на місце події, негайно дістала потерпілого з деформованого автомобіля.Для визволення з понівеченої автівки людини рятувальникам довелося використовувати спецобладнання. Чоловіка із численними травмами у важкому стані доставлено до лікарні.