Причіп від трактора роздавив жінку

23 вересня близько 20:40 на пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини №10 м. Гайсин надійшло повідомлення про те, що на підприємстві ТОВ ПК «Зоря Поділля» цукрового заводу сталася надзвичайна пригода.

Про це повідомляє теруправління МНС у Вінницькій області.

На «кагатному полі» під час польових робіт, від автомобіля «КАМАЗ», сталося випадкове відчіплення причепа, внаслідок чого, причіп покотився вільним рухом та скоїв наїзд на 45-річну жительку с.Соболівка Теплицького району, яка працює на даному підприємстві підсобним працівником. Постраждала була госпіталізована у травматологічне відділення каретою швидкої допомоги в Гайсинську ЦРЛ з діагнозом: закритий перелом лівого та правого стегна.

На даний час стан потерпілої важкий.