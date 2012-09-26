14 чиновників розтратили 500 тисяч гривень

За недотримання вимог чинного законодавства на 14 посадових осіб відділу освіти Тростянецької райдержадміністрації складені протоколи про адміністративне правопорушення. Так, фінансові порушення на суму 581 тисячу гривень виявили фахівці Держфінінспекції у Вінницькій області під час ревізії відділу освіти Тростянецької райдержадміністрації. Контрольний захід охопив період з липня 2010 до червня 2012 року.

Про це повідомляє прес-служба Держфінінспекції у Вінницькій області.

Зокрема, впродовж 2011 року та до червня 2012 року, товариство, що надавало послуги з перевезення учнів, завищувало кілометражі маршрутів, внаслідок чого відділ освіти зайво сплатив йому 82 тисячі гривень.

Через неправильне планування потреби у бюджетних коштах, установі зайво виділено більш як 165 тисяч гривень на придбання вугілля.

Також під час ревізії виявлені факти недотримання вимог законодавства з оплати праці, нецільового використання бюджетних коштів, оплати у завищених розмірах будівельних робіт тощо, що призвело до фінансових порушень на загальну суму 80 тисяч гривень.

Крім того, по бухгалтерському обліку установи встановлено заниження балансової вартості котельні на загальну суму майже 190 тисяч. Матеріали ревізії передані до правоохоронних органів.