Область подолала двомільйонний тоннаж намолоту зернових

В області намолочено 2 мільйони 232 тисячі тонн зерна

Про це повідомило Управління у справах преси та інформації Вінницької ОДА.

Зернові і зернобобові зібрано на 594,2 тис. га. що становить 69 % площ, що підлягали до збирання. ( прогноз з кукурудзою 861,6 тис. га ), повідомляє головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації. Намолочено - 2232 тис. тонн зерна.

Урожайність 37,6 ц/га, що на 3,7 ц/га нижча минулорічної на відповідну дату.

Гречку з 23,3 тис. га зібрано на 17,4 тис. га площ (75%). Намолочено 18,4 тис. тонн, при середній урожайності – 10,5 ц/га, що на 2,2 ц/га нижча минулорічної на відповідну дату.

Просо з 1,5 тис. га зібрано на 0,9 тис. га ( 61%)., намолочено 2,3 тис. тонн, при урожайності 25,5 ц/га, що на 2 ц/га вище минулорічної на відповідну дату.

Кукурудзу на зерно з 301,9 тис. га, зібрано на 44,2 тис. га (15%), намолочено 208,7 тис. тонн при урожайності 47,2 ц/га, що на 15 ц/га нижча минулорічної на відповідну дату.

Соняшник з 159,3 тис. га, що підлягають до збирання зібрано на 92,2 тис. га ( 58 %). Намолочено 182,5 тис. тонн при урожайності 19,8 ц/га, що на 0,9 ц/га вище минулорічної на відповідну дату.

Сою з 141 тис. га, що підлягають до збирання, зібрано на 69,9 тис. га ( 50 %). Намолочено 95,4 тис. тонн при урожайності 13,7 ц/га, що на 4,8 ц/га нижче минулорічної на відповідну дату.

Цукрові буряки з площі 82,4 тис. га викопано на 17 тис. га, (21 %), накопано 506 тис. тонн, при урожайності 298 ц/га. Станом на 21.09 2012 року працює 9 цукрових заводів, якими прийнято 392 тис. тонн , перероблено 199 тис. тонн цукросировини та вироблено 31,2 тис. тонн цукру. Дигестія цукрових буряків складає 17,1%