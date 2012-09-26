83-річний дідусь на німецькій машині збив хлопця і втік

24 вересня у Літині водій невстановленого автомобіля сріблястого кольору, іноземного виробництва, скоїв наїзд на пішохода – 30-річного місцевого жителя, після чого залишив місце пригоди. Внаслідок ДТП, потерпілий із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та численними забоями був госпіталізований в Літинську центральну районну лікарню.

Про це йдеться у повідомленні служби профілактичної роботи УДАІ УМВС у Вінницькій області.

Під час огляду місця пригоди, на узбіччі дороги інспектори ДАІ знайшли номерний знак автомобіля міста Брандербург (Німеччина) та захисну полімерну кришку він номерного знаку. Вжитими заходами працівниками ВДАІ встановлено, що наїзд на пішохода скоїв 83-річний пенсіонер, житель міста Вінниці. Автомобіль «Хонда», яким керував дідусь, поставлений на арештмайданчик.

Автопригода сталася неподалік автомобільної заправки, де відшукалися свідки, які знають водія. Автомобіль знайшли на одній із вулиць приватного сектора Літина, а його власник, як з’ясувалося, вже прямував маршрутним транспортом до обласного центру.

Невдовзі його було затримано. 83-річний дідусь спочатку заперечував свою причетність до автопригоди, виправдовуючись тим, що автівку пошкодила корова, а номерний знак загубив. Проте свідчення очевидців і беззаперечність доказів змусили підозрюваного зізнатися у скоєному.

Наразі вирішується питання про притягнення дідуся до кримінальної відповідальності.