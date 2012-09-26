Опозиційний кандидат ходить за себе агітувати по весіллях

Кандидат у народні депутати по виборчому округу №18 Костянтин Якименко (об’єкт висування ВО «Батьківщина») приходить на весілля, аби привітати молодят та подарувати їм подарунок.

За словами довготермінового спостерігача Громадянської мережі ОПОРА, перед тим, як прийти на весілля, Костянтин Якименко запитує дозволу в батьків, які йому зазвичай не відмовляють.

Так, 15 вересня в місті Немирів у ресторані «Троя» відбулося весілля. Зі слів гостей на весілля прийшов Костянтин Якименко, який не є родичем чи знайомим молодят. Він привітам молоду сім’ю та вручив подарунок – кухонний комбайн.

Також було весілля 8 вересня в смт. Вороновиця Вінницького району. За словами спостерігача ОПОРИ, на заході були представники штабу Костянтина Якименка, які вітали молодих та подарували їм подарунок, попередньо запитавши дозволу у господарів весілля.

Такі дії суб’єкта виборчого процесу Костянтина Якименка Громадянської мережі ОПОРА називаэ порушенням вимог частини тринадцятої статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України». Відповідно до неї забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям безоплатно або на пільгових умовах матеріальних цінностей. Таке надання виборцям, закладам, установам, організаціям безоплатно або на пільгових умовах матеріальних цінностей, що супроводжується іменем кандидата, є непрямим підкупом виборців.