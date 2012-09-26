Вінницькому музею подарували унікальний експонат

10:13, 26 вересня 2012
Вінниця
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Родичі Марії Гавриш

Вінницький обласний краєзнавчий музей поповнився новим експонатом, повідомляє радіо "Місто над Бугом".

- Родичі  Марії Гавриш -  учасниці 15-х  Олімпійських ігор 1952 року в Гельсінкі, яка посіла там 6 місце, передали музею  стрічку з нагородами Марії, - говорить директор вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина Висоцька. -  Марія Гавриш - багаторазова чемпіонка та рекордсменка Радянського Союзу з плавання. Переможець багатьох міжнародних змагань. Неодноразова чемпіонка та рекордсменка України.

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