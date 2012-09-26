«Тормознули» «Мерседеса» і відібрали 100 тис. доларів

Вчора, 25 вересня у Барському районі Вінницької області на автодорозі Хмільник – Любар – Нова Ушиця було вчинено розбій групою осіб.

Про це повідомляє ВИННИЦА.info з посиланням на управління Державтоінспекції УМВС України у Вінницькій області.

Троє невідомих осіб, одягнених в чорні шапочки з прорізами для очей, шляхом проколу шин, пошкодили автомобіль Mersedes ML 350. Скориставшись вимушеною зупинкою авто, зловмисники нанесли тілесні ушкодження жінці-водію, та відібрали в неї поліетиленові пакети, в яких знаходились гроші в сумі біля 100 тис. доларів.

По даному факту у Вінницькій області було оголошено оперативний план «Перехоплення».

За фактом розбою, вчиненим групою осіб слідчим відділом Барського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 187 Кримінального кодексу України.