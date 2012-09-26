Чиновники знайшли спосіб «організувати» собі надбавки

Прокуратурою Тиврівського району опротестовано «зарплатне» розпорядження заступника голови районної державної адміністрації.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Посадовець, порушуючи постанову Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» самостійно затвердив стаж державної служби голові та заступникам РДА.

Це дало чиновникам право на отримання щомісячних надбавок за вислугу років.

Вирішення таких питань - виключно у компетенції обласної державної адміністрації.

