Надихати регіоналів на перемогу приїздив міністр ЖКГ

В понеділок, 24 вересня 2012 року на Вінниччині перебував перший заступник голови ПР, голова Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства і регіональної політики, радник Президента України Володимир Васильович Рибак, - повідомляє Офіційний сайт Вінницької обласної організації Партії регіонів.

Володимир Васильович зустрівся з партійним активом області, обговорив з колегами перебіг виборчої кампанії і основне завдання партійців усіх рівнів – донести правду про результати роботи влади, а також забезпечити демократичне волевиявлення наших співвітчизників.

Між партійцями та Володимиром Васильовичем відбувся конструктивний діалог, щодо завдань, які партійна команда ставить перед собою в регіоні та державної підтримки місцевих ініціатив.

Що до перемоги ПР, то Володимир Рибак вважає її очевидною та беззаперечною, адже більш дієвої та ефективної владної команди в Україні ще не було.

- Люди чекали, що нова влада протягом місяця вирішить усі проблеми, які створювались попередниками протягом багатьох років, але 2 роки пішло на те, щоб стабілізувати політичну та економічну ситуацію в країні, - каже Володимир Рибак.