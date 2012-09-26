«Гайдамаки» гратимуть у чемпіонаті Вінниці

У Вінниці стартував чемпіонат міста з хокею з шайбою серед чоловічих команд. На старт вийшли 6 колективів: «Маяк», «Ураган», «Гайдамаки», «Мегамолл», «Спартак» і «Арсенал». Усі ігри проходитимуть у Льодовому клубі, що у Центральному парку культури і відпочинку. Вхід глядачів – вільний (безкоштовний).

– У п’ятницю, 28 вересня, матчі почнуться о 20.30, у суботу – о 9.30, у неділю – о 12.00, – розповів секретар обласної федерації хокею з шайбою Андрій Фейцаренко. – До речі, «Гайдамаки», які стартують у чемпіонаті Вінниці, сильно відрізняються від однойменної команди, яка грала у Професійній хокейній лізі України (цього сезону її тули не допустили через брак фінансування). У цьому клубі нині зовсім немає легіонерів, усі гравці – місцеві.

Після вересневого туру чемпіонату Вінниці відбудеться ще два – у жовтні і грудні.