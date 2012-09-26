Немирівчани пікетують приміщення ОДА

Близько п’ятдесяти людей, котрі називають себе мешканцями Немирівського району, розпочали пікетування будівлі Вінницької обласної державної адміністрації.

В руках мітингувальників гасла з текстом «У крадіїв всхають руки» та «Наслідив у Немирові – хочеш людям «гадить» в судах», «Михайленка - геть з посади», «Наша нечисть лізе в Вашу честь» тощо.

Це вже не перша акція протесту, зорганізована з вимогою не допускати державного реєстратора Немирівської райдержадміністрації Андрія Лахника до системи правосуддя.

Підприємці і жителі Немирівського району Вінницької області провели аналогічний захід під будівлею Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККСУ) 12 вересня.

Як повідомляв УНІАН, люди зібралися в день, коли почався відбір серед кандидатів на посаду суддів. Кілька десятків людей тримали такі ж плакати, як і нинішнього пікетування.плакати, а ще гасла "Лахник, бережи честь?" і "Таких пройдисвітів не можна пускати в судді!".

За словами мітингувальників, їх незадоволеність викликана бажанням "немирівського пройдисвіта" Андрія Лахника стати суддею. Лахник, який раніше був начальником юридичного відділу ДП "Українська горілчана компанія "Nemiroff", двадцять днів попрацював начальником відділу надзвичайних ситуацій Немирівської РДА, а потім став державним реєстратором. Учасники мітингу стверджують, що чиновник поєднував підприємницьку діяльність з посадою начальника відділу надзвичайних ситуацій Немирівського району.

За їх словами, як керівник юридичного відділу ДП "Українська горілчана компанія "Nemiroff" він представляв цю структуру в судах, отримуючи зарплату державного службовця.

"Лахник А.А. не був ні дня в кадровому резерві Немирівської РДА, щоб бути призначеним на посаду державного службовця, а тим більше на посаду державного реєстратора. Тепер же він намагається проникнути з "чорного входу в систему правосуддя", - йдеться у відкритому листі учасників акції у Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Також повідомляється, що Андрій Лахник затягує виконання рішення суду про призначення нових керівників заводу "Nemiroff". Вже півроку він не з'являється на роботі через "хвороби, відпустки або відрядження". Як повідомляють автори звернення, це відбувається з відома голови Немирівської РДА Михайленка П.М.