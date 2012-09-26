У Вінниці відкрили нове бюро судмедекспертизи

Сьогодні у Вінниці за участі голови ОДА Миколи Джиги відкрили нове приміщення обласного бюро судово-медичної експертизи. Для його спорудження Вінниччині знадобилося вісім років та 14 мільйонів гривень капіталовкладень, - повідомляє Укрінформ.

«Будівництво велося з 2004 року. І за останніх півтора року воно завершилось. Розпочалось все з реконструкції, далі добудовували. Наразі ви бачите одне з найкращих в Україні бюро» - сказав губернатор.

У новому приміщенні створено комфортні для роботи персоналу та сучасну навчальну базу для студентів Вінницького медуніверситету.

Досі експерти, лабораторії, морг були розташовані у різних місцях.

Обласне бюро щорічно видає біля 20-25 тисяч експертиз – речових доказів, медико-криміналістичні, біохімічні та інше.

Як запевнив начальник обласного бюро судмедекспертизи В’ячеслав Воронов, установа за новою адресою - Гліба Успенського 83 - запрацює вже у найближчі тижні.