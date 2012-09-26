На домашнього цапа напала скажена лисиця

25 вересня о 15:45 від чергового Могилів-Подільської районної державної лікарні ветеринарної медицини надійшло повідомлення про те, що днями в селі Жеребилівка Могилів-Подільського району на територію приватного домогосподарства забіг лис та накинувся на цапа. Господар, боячись бути покусаним дикою твариною, покликав лісника, який застрелив непроханого гостя.

Про це повідомила прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області.

Голову лиса співробітники Могилів-Подільської районної державної лікарні ветеринарної медицини направили до лабораторії, де було підтверджено захворювання на сказ. Вбиту тварину утилізовано. Місце де лис контактував з козою оброблено дезінфікуючими засобами.

Загалом, з початку року на Вінниччині зафіксовано 26 випадків захворювання тварин на сказ.