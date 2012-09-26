Віничанам пропонують купити землю на Місяці

У Вінниці пропонують придбати землю на Місяці. Продають один акр (40 соток) за 990 грн, - повідомляє Gazeta.ua.

«Покупцеві вручаються три документи: акт про право власності на місячну ділянку, карта, на якій позначено приблизне розташування купленоїо ділянки, і Конституція Місяця. У Конституції містяться чинні закони і права на інших власників. Також ви отримаєте космічний паспорт, за який доведеться викласти ще 350 гривень. За додаткову плату в розмірі 100 гривень можна отримати фото своєї ділянки. Всі документи, виготовлені на спеціальному папері, заповнюються англійською мовою і вручаються у фірмовій папці. До документів ви отримаєте поздоровлення, коротку інформацію про Місячне посольство та переклади документів російською», - розповідає представник компанії Андрій.

Щоб замовити ділянку, потрібно заповнити анкету на сайті посольства, там вказати своє ім'я і прізвище і для кого купуєте ділянку.

«Клієнти просять, щоб був хороший ландшафт, гори щоб були море, хороший грунт. Буває, що просять не конфліктних сусідів. Киянам документи доставлять кур’єром протягом одного робочого дня. Право власності власника закріплюється у всесвітній базі даних - Міжнародному реєстрі власників позаземної нерухомості. Він знаходиться в США. Інформація про власника космічної нерухомості вноситься до Реєстру протягом 30 робочих днів», - продовжує Андрій.

В установі говорять, що одну й і ту ж космічну ділянку двічі продаватися не може. Право власності, незалежно від того, в якій країні зробили покупку, закріплюється в єдиній базі даних - Міжнародному реєстрі власників позаземного нерухомості. До речі, документи вважається чинним протягом 25 років тільки за межами Землі.

Українці в основному купують землю саме на Місяці, тому що ця планета найближча до Землі. На Марсі, кажуть, дуже сумно-сірий ландшафт. Ділянок вистачить усім: продано лише десять відсотків від того, що є. Кількість космічних землевласників досягає більше двох мільйонів. В Україні таких до 4 тисячі.

