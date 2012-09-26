«Нива» відзначає 16-у річницю участі в єврокубках

Сьогодні у Вінниці немає футбольної команди майстрів. Більшість юних вболівальників навіть не знає, що вінницька “Нива” раніше не лише грала в елітному українському дивізіоні, а й виступала в єврокубках.

Зокрема, 16 років тому вона стартувала у Кубку володарів Кубків європейських країн (зараз цього турніру вже немає). Спочатку в 1/32 фіналу наші футболісти здолали скромний естонський “Садам”. 12 вересня 1996 року в 1/16 фіналу підопічні головного тренера Паші Касанова у Сьоні (Швейцарія) програли однойменній місцевій команді з рахунком 0:2, а 26 вересня вдома поступились їй з рахунком 1:4. Згадаємо той славний склад “Ниви” у першому матчі проти швейцарців: 1.Циткін, 2.Гайдаржі (к), 3.Бровченко, 4.Запорожченко, 5.Солов’єнко, 6.Балацький, 8.Романчук, 9.Рябцев (Червоний), 11.Любинський (Паршин, 60), 13.Лелюк, 18.Браїла (Лактіонов). Запасні: 12.Остапенко, 16.Малюта.

Цим і закінчилась єдина єврокубкова епопея вінницького ФК. На жаль, нині вінницьким футболістам до єврокубків – як до неба.