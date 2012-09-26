ДПА влаштувала бізнесу проблеми за продаж алкоголю і тютюну дітям

За продаж неповнолітнім пива та цигарок вінницькі податківці оштрафували суб‘єктів господарювання на 108,8 тис. грн.

Про це повідомив відділ взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПС у Вінницькій області.

Так, за матеріалами перевірок, проведених протягом січня-серпня поточного року, працівниками регіонального управління спільно з працівниками відділу кримінальної міліції у справах дітей УМВС України у Вінницькій області щодо суб’єктів господарювання прийнято 16 рішень про застосування фінансових санкцій з виявлених фактів реалізації алкогольних, слабоалкогольних напоїв, пива та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років.

Сума штрафних санкцій склала 108,8 тисяч гривень. Окрім того було анульовано 2 ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 9 ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Нагадаємо, що за дослідженнями Всесвітньої організації охорони здоров’я, які опитали 200 тисяч наших учнів 5-10 класів, українська молодь займає перше місце у світі в рейтингу споживання алкоголю серед дітей і молоді: 40 % підлітків споживають алкогольні напої принаймні раз на місяць.