Вінничани побудують тролейбусну лінію з Києва до Броварів

Відділ капітального будівництва Броварської міської ради Київської області обрав компанію «Південнозахіддорбуд» (Вінниця) для будівництва 1 і 2 черг тролейбусної лінії «Бровари - Київ».

Про це йдеться у «Віснику державних закупівель».

Акцепт даного договору загальною вартістю 131,551 млн. грн. (з урахуванням ПДВ) відбувся 24 вересня.

Як повідомлялося, 14 вересня Кабінет Міністрів схвалив техніко-економічного обґрунтування будівництва тролейбусної лінії «Бровари - Київ» на загальну суму 528,51 млн. грн.

ВАТ «Південнозахіддорбуд» - підприємство з будівництва і реконструкції автомобільних шляхів, створено на базі тресту "Винницяшляхбуд" в 1993 році шляхом перетворення у відкрите акціонерне товариство.

До складу компанії «Південнозахіддорбуд» входять 5 дорожньо-будівельних управлінь, база матеріально-технічного постачання, торгово-виробниче управління і Іллінецький спецкар'єр по заготівлі кам'яних матеріалів.

75% обсягу будівельних робіт «Південнозахіддорбуд» виконує підряду «Укравтодору».

Підприємство входить до складу великого будівельного холдингу «Золоті ворота» (Київ)

