Два дні на вулицях будуть безкоштовно міряти тиск

До Всесвітнього дня серця та Дня вимірювання артеріального тиску 28 та 29 вересня у Вінниці буде проведена благодійна акція, в рамках якої вінничани зможуть безкоштовно виміряти артеріальний тиск та отримати консультацію з питань профілактики артеріальної гіпертензії й інших серцево-судинних захворювань.

Про це повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міськради.

Акція має на меті привернути увагу людей до свого здоров’я, підвищити обізнаність населення про хвороби серця та правильний спосіб життя для профілактики серцево-судинних захворювань, а також сформувати розуміння того, що на виникнення та перебіг хвороби можна активно впливати.

На сьогоднішній день захворювання серцево-судинної системи є найпоширенішою причиною смертності, а хворі часто і не здогадуються, що погане самопочуття пов’язане саме із проблемами з тиском. І з кожним роком все частіше хвороби системи кровообігу виявляють у молодих людей, оскільки основними причинами виникнення захворювань є ожиріння, погане харчування, паління та малорухливий спосіб життя, які стають звичними серед дітей та молоді.

28 вересня на зупинці «Міська лікарня №3» на Старому місті буде розташовано медичний пост, де з 9-ї до 15-ї години вінничани матимуть нагоду безкоштовно виміряти артеріальний тиск та отримати медичну консультацію щодо профілактики серцево-судинних захворювань.

29 вересня таких постів буде розміщено шість. Вони розташуються за адресами:

вул. К. Маркса, 44 (з 10:00 до 14:00 год.),

парк ім. Козицького на площі біля «Магіцентру» (з 11:00 до 15:00 год.),

біля Центральної районної лікарні по Хмельницькому шосе (з 10:00 до 14:00 год.),

біля МКП «Вінницька міська аптека №1» по вул. Островського,62 (з 10:00 до 14:00 год.),

біля стадіону «Локомотив» по вул. 50-річчя Перемоги (з 10:00 до 14:00 год.)

біля міського діагностичного центру по вул. Київській, 68 (з 10:00 до 14:00 год.)