За фактом смерті Романа Шубіна порушено кримінальну справу

Управління МВС України у Вінницькій області порушило кримінальну справу за фактом ДТП, в якому загинув заступник прокурора Вінницької області Роман Шубін. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Вінницької області.

З метою перевірки обставин ДТП слідчим шляхом, слідче управління УМВС у Вінницькій області порушило кримінальну справу за ч. 2 ст. 286 КК. В ході розслідування призначено ряд криміналістичних експертиз і проводиться розслідування обставин справи, яка перебуває на контролі у прокурора Вінницької області.



Нагадаємо, заступник прокурора Вінницької області Роман Шубін загинув 23 вересня внаслідок ДТП. Його автомобіль врізався в КамАЗ в районі с. Коредлівка, Калинівського району, Вінницької обл. За попередньою версією, у Шубіна стався інфаркт.



До посади заступника прокурора області Шубін був старшим слідчим з особливо важливих справ Генпрокуратури, вів справи про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе і отруєння кандидата в президенти України Віктора Ющенка.