Прокуратура "зловила" чиновників, які роздають землю

Прокуратурою Вінницької області опротестовано розпорядження голови Немирівської районної державної адміністрації, яким ТОВ «Агро-Астра» надано в оренду строком на 5 років земельні ділянки загальною площею 179,5 га, на території Кіровської сільської ради без розроблення проекту землеустрою та погоджень органів державного контролю.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Вінницької області.

Прокурором Липовецького району опротестовано рішення Росошанської сільської ради, яким ПП «Екофрукт» надано в оренду земельні ділянки з багаторічними насадженнями на території сільської ради орієнтовною площею 85 га без проведення земельних торгів та розроблення проекту землеустрою.