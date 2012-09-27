Розраховуватись за комуналку вже можна не виходячи з дому

Відтепер вінничани можуть сплачувати комунальні послуги платіжною карткою за допомогою мережі Інтернет, не виходячи з дому, - повідомляє Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Через сервіс на www.pay.vn.ua з’явилася можливість платити за газ, електроенергію та воду по введених показниках, а після розрахунку – роздрукувати квитанцію, яка підтверджує здійснення проплати.

Сервіс на сайті www.pay.vn.ua є спільним проектом постачальників комунальних послуг, КП «Обчислювальний центр житлово-комунального господарства» міста Вінниця та однією з банківських установ. Він дозволяє отримувати всю необхідну інформацію по поточних нарахуваннях та заборгованості за комунальні послуги мешканців Вінниці, оплачувати комунальні послуги через Інтернет за допомогою платіжних карток та щомісяця отримувати інформацію про нарахування на електронну пошту.

«Платежі за житлово-комунальні послуги проводяться миттєво, тому користувачі можуть перевірити стан свого рахунку не виходячи з дому, одразу ж після оплати», – каже перший заступник директора Обчислювального центру житлово-комунального господарства Юрій Злотник.

Щоб перевірити стан особового рахунку та розпочати роботу, на сайті необхідно зареєструватися. Для цього потрібно заповнити просту анкету. Після реєстрації на електронну адресу користувача буде направлено лист з реєстраційними даними. Для входу на сайт необхідно ввести логін та пароль, вказані при реєстрації.

Після входу на сайт користувач потрапляє до «особистого кабінету», де можна додавати адресу помешкання, редагувати особисті дані та здійснювати оплату. Також користувач має можливість додати одне або декілька приміщень у «особистому кабінеті», для цього необхідно ввести повну адресу та особовий рахунок (він вказаний на рахунку за надані житлово-комунальні послуги, який щомісяця надсилає Обчислювальний центр житлово-комунального господарства всім мешканцям багатоповерхівок міста або на розрахунковій книжці). Назву вулиці необхідно вибрати із поля «автозаповнення», ввівши перші літери назви українськими літерами. Район та населений пункт вказано за замовчуванням, але мешканці Вінницького району також можуть здійснювати оплату та переглянути стан особового рахунку, вибравши відповідний населений пункт в полі «автозаповнення».

Для того, щоб здійснити оплату за комунальні послуги та переглянути стан нарахувань, необхідно натиснути на адресу, обрану у «особистому кабінеті», і з бази даних Обчислювального центру ЖКГ завантажиться інформація про потрібне помешкання. Сплачувати можна за одну або декілька послуг, та вносити показники лічильників за електроенергію, газ та воду. Якщо сума до сплати за послугу рівна нулю, то показники лічильників за дану послугу враховуватись не будуть. Якщо користувач не вкаже поточні показники лічильників за оплачувану послугу, то вони автоматично будуть рівними попереднім показникам. За внесені показники нарахування надійдуть в наступному місяці, так як оплата виконується за попередній місяць.

Після введення показників – потрібно натиснути кнопку «Оплата», ввести реквізити платіжної картки та натиснути кнопку «Продовжити». Після чого необхідно ввести «ССV2» - це спеціальне число, яке забезпечує додаткову безпеку. CVV2 (CVC2) як правило написаний на звороті картки (останні три цифри на смузі для підпису). Якщо виникають питання по роботі сервісу, можна скористатися інструкцією на самому сайті. Можливі повідомлення про помилки при оплаті платіжними картами Visa та Mastercard. У разі невдалого завершення платежу програма повідомляє про це. На сервісі є довідка-повідомлення про помилки, які можуть статися при користуванні карткою і рекомендації, що саме потрібно робити в кожному окремому випадку. Платник вводить свої платіжні реквізити не на сайті www.pay.vn.ua, а безпосередньо в процесінговому центрі на захищеній сторінці платіжного сервера, отже, платіжні реквізити картки платника не будуть доступні персоналу сайту. Такий підхід є реалізацією вимог по безпеці міжнародних платіжних систем для транзакцій електронної комерції. Більш детально ознайомитись з цією інформацією на сайті Українського процесінгового центру.

Після здійснення оплати користувач можете отримати квитанцію. Для цього в «особистому кабінеті» користувача міститься інформація про проведені платежі, яка оновлюється одразу, після оплати послуг. Натиснувши на кнопку «Друк» навпроти потрібного платежу, з’являється можливість переглянути та роздрукувати квитанцію. Історія всіх проплат буде зберігатися на сайті, і в будь-який момент її можна буде переглянути. Постачальники послуг зобов’язані приймати квитанції, надруковані з сайту www.pay.vn.ua в якості доказу виконаної проплати. У разі потреби можна отримати підтвердження проведених проплат в Обчислювальному центрі ЖКГ (м. Вінниця, вул. Єрмака, 7А, тел. (0432) 35-10-44)

Якщо виникли помилки в процесі роботи сайту www.pay.vn.ua, необхідно перевірити, чи дозволено у Інтернет-браузері використання Cookies та JavaScript. По усіх технічних питаннях можна звернутись до нашої служби підтримки support@ic.vn.ua. Для довідки також можна скористатися розділами сайту: «Інструкція по оплаті комунальних послуг» та «Питання та відповіді».

Додаткову інформацію можна отримати за тел. 35-10-44, 67-32-93