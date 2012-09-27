Чоловік пошкодив руки через бензопилу

Опіки І та ІІІ ступеня тяжкості лівої руки, шиї та лиця, які становлять близько 6-8% шкіри, - з таким діагнозом 26 вересня до Шаргородської районної лікарні було госпіталізовано 34-річного тамтешнього мешканця.

Прес-служба ТУ МНС у Вінницькій області повідомила, що чоловік зазнав травм через необережне поводження з бензопилою під час її ремонту.

Нині постраждалий лікується в хірургічному відділенні Шаргородської ЦРЛ.