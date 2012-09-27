Через отруєння невідомою речовиною померла дитина

26 вересня о 15:54 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №-18 міста Іллінці надійшло повідомлення про те, що до приймального відділення доставлено однорічну дівчинку з діагнозом «отруєння побутовою хімією («Ванішом»)».

Як з’ясувалося, коли батьки займалися пранням, дитина випила миючого засобу.

Про це повідомило ТУ МНС у Вінницькій області.

Каретою швидкої медичної допомоги малечу доставлено до дитячого відділення районної лікарні. На даний момент стан здоров’я потерпілої лікарі кваліфікують, як задовільний.

Іншій дитині, 5-річній дівчинці, яку з сильним отруєнням невідомою речовиною госпіталізували до Погребищенської райлікарні, пощастило менше, - вона померла.

В лікарню з ознаками отруєння потрапили й хлопчики віком 13-ти та 17-ти років. Наразі діти знаходяться у стані середньої важкості.

Постраждалих госпіталізовано у Вінницьку обласну дитячу лікарню.

Токсин, яким отруїлися діти, буде встановлювати судово-медична експертиза.