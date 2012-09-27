Військові вирішували, що робити з козаками

26 вересня 2012 року у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України відбулося засідання Координаційної ради з питань розвитку козацтва в Україні. Крім членів координаційного органу, у заході взяли участь керівники козацьких організацій, представники Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України.

Про це повідомляє Центральний регіональний медіа-центр Міністерства оборони України.

В ході засідання секретарем Координаційної ради Олексієм Селівановим увазі присутніх було запропоновано два питання: щодо прийняття змін та доповнень до проекту типового Статуту про козацькі організації в Україні, а також проекту Концепції розвитку козацтва в Україні. Учасники засідання отримали копії цих документів для подальшого ретельного розгляду та підготовки пропозицій.

Після цього присутні взяли участь у “круглому столі” на тему “Військово-патріотичне виховання та допризовна підготовка молоді, організація співпраці козацьких організацій з військовими комісаріатами та частинами у Збройних Силах України як важливі напрями формування у громадян готовності до військової служби”.

Як наголосив в ході “круглого столу” начальник відділу Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України Олександр Щербінін, проблеми військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки є одними з пріоритетних у державі та військовому відомстві. Це стратегічні напрями роботи з молоддю, від яких значною мірою залежать моральний дух і укомплектованість Українського війська, а також духовне оздоровлення суспільства загалом.

– Сьогодні Міністерство оборони та Збройні Сили України бажають активізувати конструктивну співпрацю з державними структурами і громадськими організаціями, зокрема, українським козацтвом, щодо військово-патріотичного виховання військовослужбовців і цивільної молоді, – підкреслив Олександр Щербінін.

Він зауважив, що за останні роки у сфері військово-патріотичного виховання особового складу ЗС України і громадян військовим відомством було відпрацьовано низку нормативно-правових актів, які регламентують ці напрями діяльності у державі та Збройних Силах.

– Зараз в оборонному відомстві триває підготовка проектів наказів Міністра оброни України “Про присудження премії імені Богдана Хмельницького переможцям конкурсу за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва”, а також “Про затвердження Концепції розвитку національних та військових традицій у Збройних Силах України”, – повідомив Олександр Щербінін.