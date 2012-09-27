Вінничанка – третя на Міжнародному конкурсі краси

“Міс Вінниця-2011” Вікторія Матящук виборола третє місце у Міжнародному конкурсі краси “Міс Хан Шатир-2012” в Астані, - повідомляє «Моя Вінниця».

Конкурс проходив утретє у Астані у одній із найкращих світових будівель за версією журналу “Forbes Style” торгівельно-розважальному комплексі світу “Хан Шатир”. Участь у конкурсі взяли 25 красунь з Казахстану, Росії, України (усього три представниці), Грузії, Білорусі, Киргизстану, Узбекистану і Грузії.

Звання “Міс Хан Шатир-2012” і 15 тисяч доларів отримала Світлана Расщупкіна з Казахстану. Вона вразила журі своїм поглядом, який визнали найпроникливішим. За третє місце Вікторія Матящук отримала грошову нагороду у три тисячі доларів. На що дівчина витратить гроші поки не знає.

- Моя мета була увійти до п’ятірки найгарніших дівчат конкурсу, познайомитись з новими людьми і достойно виступити, - розповідає Вікторія. - Мені є з чим порівнювати, тому можу упевнено сказати, що конкурс дійсно проводився на високому організаційному рівні. Ми з дівчатами-учасницями товаришуємо. Я, до речі, здружилась із переможницею із Казахстану Світланою Расщупкіною. Хоча дуже переживала, бо усі дівчата — професійні моделі.

Зараз вінничанка працює у місцевому модельному агентстві “Best Look Models Agency”. Її кандидатуру організатори міжнародного конкурсу відбирали самостійно. До цього за останній рік Вікторія брала участь у показах відомого українського незрячого дизайнера Сергія Єрмакова і Валентина Юдашкіна у Москві.

